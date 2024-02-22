Медведев назвал Байдена «бесполезным стариком в маразме»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя грубые заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, назвал действующего главу Белого дома угрозой человечеству.
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