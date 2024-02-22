Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Да он может от чего угодно отказываться...решать то будет не он!Зеленский отказал...
  • Mark Kapustin
    👍В Бразилии отказа...
  • Боцман
    Не БРИКС а шарашка.В Бразилии отказа...

Медведев назвал Байдена «бесполезным стариком в маразме»

Медведев назвал Байдена «бесполезным стариком в маразме»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя грубые заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, назвал действующего главу Белого дома угрозой человечеству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх