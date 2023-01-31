Чем порадовать близких

Как часто мы стараемся купить для своих близких что-то дорогое, то, что кажется нам желанным. Думаю, каждый сталкивался с ситуацией, когда родного человека радовало гораздо больше что-то другое, а не тот дорогой подарок, который мы ему сделали.
Как часто мы стараемся купить для своих близких что-то дорогое, то, что кажется нам желанным. Думаю, каждый сталкивался с ситуацией, когда родного человека радовало гораздо больше что-то другое, а не тот дорогой подарок, который мы ему сделали.
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