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RT Russia

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ВС России поразили танкер в порту Черноморск

ВС России поразили танкер в порту Черноморск

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили танкер в порту Черноморск. «В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для ВСУ», — указали в ведомстве.

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