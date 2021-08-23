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Вы можете представить, как это: оказаться за одним столом с убийцей самого близкого вам...

Вы можете представить, как это: оказаться за одним столом с убийцей самого близкого вам...

Вы можете представить, как это: оказаться за одним столом с убийцей самого близкого вам человека? Сидеть напротив него, разговаривать с ним и знать, что он не понесет никакого наказания за то, что совершил? Любовь Гапонова и Елена Анучина знают.

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