Вы можете представить, как это: оказаться за одним столом с убийцей самого близкого вам человека? Сидеть напротив него, разговаривать с ним и знать, что он не понесет никакого наказания за то, что совершил? Любовь Гапонова и Елена Анучина знают.
Вы можете представить, как это: оказаться за одним столом с убийцей самого близкого вам человека? Сидеть напротив него, разговаривать с ним и знать, что он не понесет никакого наказания за то, что совершил? Любовь Гапонова и Елена Анучина знают.
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