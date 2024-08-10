Под натиском российских войск противник отступил из юго-восточной части пгт Гродовка под Покровском С Покровского направления приходит информация о новом продвижении российской армии.
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Под натиском российских войск противник отступил из юго-восточной части пгт Гродовка под Покровском С Покровского направления приходит информация о новом продвижении российской армии.
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