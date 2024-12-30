Застройщик из Турции продавал квартиры в несуществующем доме

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua В Турции застройщик обманул более 40 клиентов. Он пообещал им построить ЖК, но фактически сильно просрочил крайние даты сдачи и продавал одну квартиру сразу нескольким покупателям, причем некоторые – в здании, которого вообще не было в проекте.