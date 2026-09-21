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Пятый канал

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Впервые в истории: робот сразился с человеком на ринге и сломал ему руку

Впервые в истории: робот сразился с человеком на ринге и сломал ему руку

Впервые в истории — на ринге сошлись робот и человек. Произошло это в США. Для медийного эффекта, организаторы выставили бойца-терминатора против комедийного блогера.

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