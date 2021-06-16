Если их разлучить — они начинают плакать

Уши, лапы, хвостВ мире животныхЕсли их разлучить — они начинают плакатьЖизнь этих питбулей складывалась довольно не плохо, до тех пор, пока в 6-ти месячном возрасте хозяева их не сдали в приют.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльберттКак бы они на пару хозяина нового не схомячили если чего не так ?Халида МендыбаеваНа это только люди способны. Неблагодарность им имя. А собаки из приюта очень хорошо понимают, из какого ада их забрали. И платят новым хозяевам любовью и благодарностью.Элеонора КоганЧудесным собачкам нужен добрый и любящий хозяин!!!И их ну никак нельзя разлучать. Счастья солнышкам!!!Марина СазоноваСобачули должны быть только вместе. Дай бог им счастья!Комментировать
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