Уши, лапы, хвост

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Если их разлучить — они начинают плакать

Если их разлучить — они начинают плакать

Жизнь этих питбулей складывалась довольно не плохо, до тех пор, пока в 6-ти месячном возрасте хозяева их не сдали в приют.

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Альбертт
Как бы они на пару хозяина нового не схомячили если чего не так ?
Халида Мендыбаева
На это только люди способны. Неблагодарность им имя. А собаки из приюта очень хорошо понимают, из какого ада их забрали. И платят новым хозяевам любовью и благодарностью.
Элеонора Коган
Чудесным собачкам нужен добрый и любящий хозяин!!!И их ну никак нельзя разлучать. Счастья солнышкам!!!
Марина Сазонова
Собачули должны быть только вместе. Дай бог им счастья!

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