В Митине спасли собаку, застрявшую в норе бобра

В Службу 112 Москвы поступило сообщение от женщины, которая взволнованным голосом сообщила, что во время прогулки её собака провалилась под землю! Самостоятельно вызволить питомца из ямы женщина не смогла и вызвала спасателей.
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