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Газета.ру

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Телиженко: Зеленский дал зеленый свет на совершение взрыва в Монако

Телиженко: Зеленский дал зеленый свет на совершение взрыва в Монако

Бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко заявил в интервью RT, что президент страны Владимир Зеленский дал "зеленый свет" на совершение покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

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