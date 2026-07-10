Бывший советник генерального прокурора Украины Андрей Телиженко заявил в интервью RT, что президент страны Владимир Зеленский дал "зеленый свет" на совершение покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии