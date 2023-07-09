Джастин Снид (Justin Snead) родом из Макколла (McColl) в округе Мальборо, США, но уже несколько лет гоняется за торнадо по всей стране, чтобы сделать вот такие впечатляющие кадры.
Фотографии, сделанные охотником за торнадо
Комментарии
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Светлана Митленко
Это правда. Но пусть они там гоняются. Нам такого счастья не надо. Хотя и у нас оно изредка, но появляется. Сегодня засняли торнадо над Сочи, мельком видела!
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21 час.
Владимир Алтайцев
Помню фильм из США про Тайфун - замечательно снятый , как люди убегали от торнадо. Так в нём многие снимки были взяты у таких вот фотографов.
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14 час.
Светлана Митленко
Не помню... может просто не видела фильма. Конечно могли не только снимки, но и съемки взять.
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38 мин.
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