Жизнь - театр

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Фотографии, сделанные охотником за торнадо

Фотографии, сделанные охотником за торнадо

Джастин Снид (Justin Snead) родом из Макколла (McColl) в округе Мальборо, США, но уже несколько лет гоняется за торнадо по всей стране, чтобы сделать вот такие впечатляющие кадры.

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Комментарии
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Светлана Митленко
Это правда. Но пусть они там гоняются. Нам такого счастья не надо. Хотя и у нас оно изредка, но появляется. Сегодня засняли торнадо над Сочи, мельком видела!
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21 час.
Владимир Алтайцев
Помню фильм из США про Тайфун - замечательно  снятый  , как люди  убегали от торнадо. Так в нём многие  снимки  были взяты у таких вот фотографов.
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14 час.
Светлана Митленко
Не помню... может просто не видела фильма. Конечно могли не только снимки, но и съемки взять.
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38 мин.

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