Фотографии, сделанные охотником за торнадо

Светлана Митленко Это правда. Но пусть они там гоняются. Нам такого счастья не надо. Хотя и у нас оно изредка, но появляется. Сегодня засняли торнадо над Сочи, мельком видела!

Владимир Алтайцев Помню фильм из США про Тайфун - замечательно снятый , как люди убегали от торнадо. Так в нём многие снимки были взяты у таких вот фотографов.