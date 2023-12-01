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Этот таинственный мир

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Загадочные следы птичьих лап, на 60 миллионов лет старше самых ранних птиц

Загадочные следы птичьих лап, на 60 миллионов лет старше самых ранних птиц

Если их сделали не птицы, то кому они принадлежат? Древняя орнитологическая загадка стала темой новой работы, в которой рассматриваются ископаемые следы неизвестных древних созданий, относящиеся к позднему триасовому периоду.

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