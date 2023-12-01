Загадочные следы птичьих лап, на 60 миллионов лет старше самых ранних птиц

Если их сделали не птицы, то кому они принадлежат? Древняя орнитологическая загадка стала темой новой работы, в которой рассматриваются ископаемые следы неизвестных древних созданий, относящиеся к позднему триасовому периоду.
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