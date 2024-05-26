Жуткими кадрами ликвидации здания Мелькрукка поделились жители Брянска

Появились апокалиптические кадры процесса ликвидации старого здания Мелькрукка в областном центре.В одном из брянских пабликов появились апокалиптические кадры процесса ликвидации старого здания Мелькрукка в областном центре.
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