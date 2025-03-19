Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Fox News: Минэнерго США готово взять под управление украинские АЭС

Fox News: Минэнерго США готово взять под управление украинские АЭС

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил о готовности Вашингтона взять под свое управление АЭС на Украине в рамках урегулирования конфликта.

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Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
&quot;Молодцы&quot; американцы.
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9 час.
Анатолий Рябенко
Ещё американских спецов на Украине не хватало. Трамп обманул В. В. Путина. Теперь полезли другие умники командовать как надо работать. За 30 дней янки влезут во все щели и объявят Победу, а на фашистов бандеровцев им наплевать.
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7 час.
Стас Гулинов
Наплевать?... Поставки уже возобновили, разведданные (и со спутников) передают...
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4 час.
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