Fox News: Минэнерго США готово взять под управление украинские АЭС

Анатолий Рябенко

Ещё американских спецов на Украине не хватало. Трамп обманул В. В. Путина. Теперь полезли другие умники командовать как надо работать. За 30 дней янки влезут во все щели и объявят Победу, а на фашистов бандеровцев им наплевать.