Собянин одобрил еще пять проектов по программе создания мест приложения труда

Одобрено строительство пяти новых объектов по программе создания мест приложения труда, сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале по итогам прошедшего заседания Президиума столичного правительства.
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