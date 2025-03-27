Северный русский народный хор выступил в селе Лешуконское

Северный русский народный хор выступил на малой родине с программой «С любовью к истокам».— Лешуконское — малая родина художественного руководителя коллектива, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Светланы Игнатьевой, артистки Северного хора Ларисы Поповой, ветерана Северного хора и руководителя вокальной студии Малого Северного хора Елены Гольчиковой, — сообщили в Северном русском народном хоре.
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