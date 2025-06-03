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Царьград

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Достоин премии Дарвина. Жителю Карелии разорвало горловой пищевод во время обычной жизненной ситуации

Достоин премии Дарвина. Жителю Карелии разорвало горловой пищевод во время обычной жизненной ситуации

Сотрудники медицинских учреждений считают, что у людей, которые засовывают в рот лампочки, появился достойный конкурент на получение премии Дарвина.

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