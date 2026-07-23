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Два года жесткой дисциплины и добровольный уход: почему дочь Ольги Ломоносовой оставила балет ради другой профессии

Два года жесткой дисциплины и добровольный уход: почему дочь Ольги Ломоносовой оставила балет ради другой профессии

В конце 2024 года дочь актрисы Ольги Ломоносовой, Варвара, приняла решение, которое удивило многих: после двух лет учебы в престижной Академии русского балета имени Вагановой она объявила о своем уходе.

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