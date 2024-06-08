В Китае призвали США прекратить подрывать режим ядерного разоружения

TASS/EPA/ROMAN PILIPEY Вашингтону, который занимается подрывом режима ядерного разоружения, следует прекратить такие действия и уменьшить роль ядерного оружия в национальной политике, заявил в беседе с ТАСС официальный представитель посольства Китая в США.
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