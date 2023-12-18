Почетный президент РФС Колосков назвал ложкой дегтя два последних тура РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал составителей календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за того, что два последних тура перед паузой проводились в снегопад и мороз.
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