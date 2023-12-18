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Почетный президент РФС Колосков назвал ложкой дегтя два последних тура РПЛ

Почетный президент РФС Колосков назвал ложкой дегтя два последних тура РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал составителей календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за того, что два последних тура перед паузой проводились в снегопад и мороз.

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