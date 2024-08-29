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Театр абсурда

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В России пытаются заменить светские законы нормами шариата — Шойгу

В России пытаются заменить светские законы нормами шариата — Шойгу

На Северном Кавказе происходит нечто странное и тревожное. В то время как все мы, казалось бы, живём в мире, где законы государства определяют, как нам жить, какие права и обязанности у нас есть, где светские нормы права стоят на страже порядка, оказывается, кто-то решил, что можно сыграть по-другому.

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