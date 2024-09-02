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В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества

В лучших традициях Екатерины II: бал в Царском селе собрал сливки общества

Первый бал в России провел еще Лжедмитрий I на своем свадебном пиру. Но прижились такие мероприятия только при Петре I, который специальным указом повелел проводить "ассамблеи" и вывел в свет женщин, прежде живших затворницами.

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