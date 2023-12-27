Киркорову объявлен полный бойкот. Извинений оказалось мало

В "МК" рассказали о том, как на Филиппе Киркорове сказалось его участие в "голой" вечеринке ИвлеевойГазете "Московский Комсомолец" стало известно, что выступления Филиппа Киркорова вырезают из новогодних эфиров.
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