Трамп назвал США "нацией в упадке" в ходе дебатов с Харрис

США находятся в упадке, и вице-президент страны Камала Харрис за три с половиной года на своей должности не сделала ничего, чтобы этого избежать, заявил кандидат в президенты Штатов от республиканцев Дональд Трамп.
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