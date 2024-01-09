Согласно опросу ВЦИОМ, 63 % россиян выступают за государственную цензуру СМИ, видя в ней инструмент обеспечения стабильности и борьбы с фейками.
ВЦИОМ: как менялись взгляды россиян на цензуру в СМИ
Комментарии
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Николай Герасименко
Если быть объективным, судя по тому, что я вижу в СМИ и лентах новостей, никакой цензуры не наблюдается. Особенно в лентах новостей популярных информеров процентов 40 вещают вражеские и власовские каналы, распространяя провокационную и лживую информацию.
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