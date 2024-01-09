ВЦИОМ: как менялись взгляды россиян на цензуру в СМИ

Николай Герасименко

Если быть объективным, судя по тому, что я вижу в СМИ и лентах новостей, никакой цензуры не наблюдается. Особенно в лентах новостей популярных информеров процентов 40 вещают вражеские и власовские каналы, распространяя провокационную и лживую информацию.