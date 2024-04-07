Экономика Рунета выросла в 3,5 раза с 2019 года

С 2019 года объем экономики Рунета увеличился в 3,5 раза, достигнув 16,4 трлн рублей. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках празднования Дня Рунета на ВДНХ.