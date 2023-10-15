В Орле в ДТП пострадал годовалый ребёнок

В городе Орле произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате, травмы получили два человека. По информации регионального УМВД, авария случилась 15 октября в 9:50 в районе дома №122 на улице Октябрьской.
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