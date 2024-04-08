К созданию государства Израиль, приложил руку лично товарищ Сталин и Советский Союз. Сейчас детали подзабыли, в том числе и сами евреи.
А зачем вообще Сталин создал Израиль
Комментарии
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Александр Каблучко
Эти сученыши смоются, за них не переживайте
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Не 3.14изди. Большую часть мобилизованных в первые дни, уже давно распустили по домам.
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1 час.
Алексей Горшков
А мне кажется, Сталин не ЗА евреев был (он был ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОМ, хотя многие считают его антисемитом - очевидно из-за его борьбы с евреем Троцким, и конкретная нация роли для него не играла), а ПРОТИВ Великобритании, владевшей в те времена мандатом на тот регион! А последняя нам в течение полутысячелетия конкурентом была. Тут уж сыграло древнее правило: "Враг моего врага - мой друг" - хотят евреи частью подмандатной нашему извечному геополитическому конкуренту территории завладеть - надо за них вписаться, не потому что они евреи - а потому что они против англичан!
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41 мин.
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