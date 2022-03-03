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Россия отправляет гуманитарные конвои для украинцев

Россия отправляет гуманитарные конвои для украинцев

Российские власти организуют доставку гуманитарной помощи украинскому населению, пострадавшему от спецоперации, а Вооруженные Силы готовы обеспечить безопасность гуманитарных коридоров в случае согласия Киева на их создание, заявили в Минобороны РФ.

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