Кирилл Царев: в 2024 году в России оформят 1,5 млн ипотечных сделок

После завершения льготных программ на рынке ипотечного кредитования объемы выдач в России снизятся, но к концу 2024 года могут выйти на уровень мая-июня этого года, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Финансового конгресса Банка России.