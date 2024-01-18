Индиана Джонс со знакомым лицом, два героя и многофункциональный кнут: первы...

Индиана Джонс со знакомым лицом, два героя и многофункциональный кнут: первый геймплей и подробности Indiana Jones and the Great CircleРазработчики из шведской студии MachineGames (авторы последних Wolfenstein) в рамках презентации Developer_Direct поделились новыми подробностями и кадрами своей игры про Индиану Джонса.