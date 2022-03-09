Биолаборатории - неожиданный козырь Путина

Вирусы, тайные лаборатории и секретное оружие. Какие проблемы теперь есть у США. Что случилось? Началось все неожиданно с МИД Китая, которые сообщили всему миру, что на территории Украины располагалось 26 биолабораторий США, где проводилась работа с разными вирусами в том числе: «Мы еще раз призываем американскую сторону дать всестороннее разъяснение своей внутренней и внешней биологической военной деятельности и согласиться на многостороннюю проверку» С учетом взаимоотношения США и КНР после взаимных обвинений в искусственном происхождении всеми известного вируса вызвавшего пандемию, эта новость стала серьезным ударом по Вашингтону и им пришлось дать ответ.