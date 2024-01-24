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«Манчестер Сити» заинтересован в услугах Довбика, Цыганкова и ещё двух игроков «Жироны»

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах Довбика, Цыганкова и ещё двух игроков «Жироны»

«Манчестер Сити» интересуется четырьмя игроками «Жироны». Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн побывал на недавнем матче «Жироны» с «Севильей», в котором каталонцы победили со счетом 5:1.

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