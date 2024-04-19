В архивах «Хаббла» нашли более 1000 неучтенных астероидов

Повторный анализ 37 тысяч снимков космоса, сделанных телескопом «Хаббл» за 19 лет, позволил обнаружить сотни новых астероидов, которые сразу не попали в поле зрения из-за своих очень небольших размеров, сообщается на сайте телескопа.