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Сколько стоит первый год жизни ребенка: обзор расходов и советы по планированию бюджета

Расходы на первый год жизни ребенка могут варьироваться от 150 до 500 тысяч рублей и выше. Итоговая сумма зависит от выбора стратегии потребления, предпочтений семьи в вопросах медицины и готовности использовать вторичный рынок товаров.

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