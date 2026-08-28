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РФС запретил «Ростову» и «Сочи» регистрировать новых футболистов

РФС запретил «Ростову» и «Сочи» регистрировать новых футболистов

РФС наложил запрет на «Ростов» и «Сочи» на регистрацию новых игроков. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

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