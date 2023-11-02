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Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 4-й этап «Идель» Казань Расписание соревнований 8 ноября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 17:30 Пары, КМС, короткая программа 20:00 9 ноября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 13:15 Пары, КМС, произвольная программа 15:45 Девушки, КМС, короткая программа 17:50 Юноши, КМС, короткая программа 20:25 10 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 12:45 Юноши, КМС, произвольная программа 15:40 11 ноября, суббота Мужчины, короткая программа 13:30 Женщины, короткая программа 15:15 Пары, короткая программа 17:45 12 ноября, воскресенье Мужчины, произвольная программа 13:00 Женщины, произвольная программа 15:00 Пары, произвольная программа 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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