Повод побывать в зимнем лесу: в Ленобласти собирают зимние опята

В магазинах Петербурга их можно найти в маринованном виде Зимние опята выдерживают морозы до 10 градусов ниже нуля и не погибают, а во время оттепели оттаивают и продолжают расти, рассказал сегодня в своём телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.