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МИД РФ: НАТО готовится к войне с нашей страной, но Россия сможет обеспечить свою безопасность

МИД РФ: НАТО готовится к войне с нашей страной, но Россия сможет обеспечить свою безопасность

Действия и риторика со стороны стран-членов НАТО свидетельствует о том, что альянс взял курс на подготовку к войне с Россией.

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