Глава РФПИ Дмитриев: верю в восстановление отношений между Россией и США

РИА Новости/Евгений Биятов Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что верит в восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.
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