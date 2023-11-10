Космическая медицина скоро станет доступной для каждого россиянина

С начала работы Цифровой клиники ВСК сервисами воспользовались более 70 тыс. пациентов. Для дальнейшего развития MedTech в России необходимо совершенствовать законодательную базу, в частности, обеспечить страховым компаниям доступ к единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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