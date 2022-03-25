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Кайри Ирвинг получил официальное разрешение на участие в домашних матчах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в четверг объявил об отмене постановления, которое запрещало разыгрывающему «Нетс» Кайри Ирвингу и другим невакцинированным спортсменам города играть в домашних матчах.

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