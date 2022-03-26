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Лапорта на вопрос о Мбаппе: «Мы не ищем игроков, которые больше, чем клуб, и ставим команду превыше всего»

Президент «Барселоны» прокомментировал слухи об интересе клуба к Килиану Мбаппе. – «Барса» пытается подписать Мбаппе? – Каждый может свободно публиковать сообщения и заявления.

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