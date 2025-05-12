НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

175 подписчиков

Тикнизян интересен «Вероне». Защитник «Локомотива» входит в шорт-лист итальянского клуба («Матч ТВ»)

Тикнизян интересен «Вероне». Защитник «Локомотива» входит в шорт-лист итальянского клуба («Матч ТВ»)

26-летний футболист «Локомотива» попал в сферу интересов «Вероны», об этом сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что перед итальянским клубом стоит задача приобретения левого защитника в летнее трансферное окно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх