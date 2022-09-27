Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

Tele2, российский оператор мобильной связи, удваивает пакет интернета новым и действующим абонентам: каждые три месяца клиенты будут получать двойной пакет трафика при условии своевременной платы за тариф.
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