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Нижегородская правда

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Юрий Шалабаев посетил праздничные мероприятия ко Дню рождения Кстова

Юрий Шалабаев посетил праздничные мероприятия ко Дню рождения Кстова

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей Кстова с праздником на центральной площади города – площади Ленина.

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