Пушков раскритиковал Санду после выборов в Молдавии

Пушков назвал Санду частью «мирового либерального интернационала» Президент Молдавии Майя Санду является частью «мирового либерального интернационала», заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков после первого тура выборов президента, а также референдума по евроинтеграции в стране.