Захарова ответила на два намерения Польши словами «ложь называлась правдой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новости о том, что Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии за ущерб во время Второй мировой войны и что Варшава думает о высылке российского посла.
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