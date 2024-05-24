Производство Lada Aura расширяется: АвтоВАЗ начал собирать машины в новом исполнении

АвтоВАЗ продолжает выпускать небольшие партии автомобилей Lada Aura, однако если раньше машины были в черном цвете со светлым салоном, то сейчас появилась новая комбинация: белая машина с черным кожаным салоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии