«Представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют»

Вашингтон демонстрирует элементы имперского поведения, пытаясь запугать дружественные России страны в других регионах мира, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос «Известий» на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
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